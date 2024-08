Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 5. August

1789

In der Nacht zum 5.8. verfügt die französische Nationalversammlung die Aufhebung des Feudalsystems und des Kirchenzehnten. Dies ist das Ende des absolutistischen Ancien Regime.

1884

An der Einfahrt zum New Yorker Hafen wird der Grundstein für die 46 Meter hohe „Freiheitsstatue“ gelegt. Das von dem französischen Bildhauer Frederic-Auguste Bartholdi aus Colmar geschaffene Monumentaldenkmal, ein Geschenk Frankreichs an die USA, wird 1885 aufgestellt.

1914

In Cleveland/Ohio werden die ersten elektrischen Verkehrsampeln in Betrieb genommen.

Montenegro erklärt Österreich-Ungarn den Krieg, die Türkei schließt die Dardanellen.

1934

In einer Rundfunkansprache verkündet US-Präsident Franklin D. Roosevelt den „Schutz des Volksvermögens vor der Selbstsucht des Einzelwesens“. Sein Programm „New Deal“ hat die Milderung der sozialen Not und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zum Ziel.

1944

Florenz wird von den deutschen Truppen geräumt. Östlich von Warschau wird das seit 1.8. eingeschlossene III. sowjetische Panzerkorps im Gegenangriff zerschlagen.

1949

Höhepunkt mehrtägiger Erdbeben in Ecuador, denen rund 6.000 Menschen zum Opfer fallen.

1959

Die Atommächte sprechen sich in Genf für Wien als Sitz der Kontrollkommission aus.

Eine Deutschland-Konferenz der Vier Mächte in Genf geht ergebnislos zu Ende.

1964

Die kongolesischen Rebellen erobern die Stadt Stanleyville.

Bombenflugzeuge der US-Marine starten nach den Zwischenfällen im Golf von Tongking zu Vergeltungsangriffen gegen nordvietnamesische Stützpunkte.

1974

US-Präsident Nixon räumt in einer schriftlichen Erklärung ein, dass er über die Vertuschung des Watergate-Skandals nicht die volle Wahrheit gesagt hat.

1979

In Algier kommt es zu einem Friedensschluss zwischen der Polisario-Befreiungsbewegung und Mauretanien, das alle Ansprüche auf Teile der von Marokko besetzten, vormals spanischen Westsahara aufgibt.

1994

Auf Kuba kommt es zu den bis dahin schwersten Unruhen seit der Machtübernahme von Fidel Castro im Jahre 1959. Als Folge hebt Castro die Küstenkontrolle auf und löst damit eine Massenflucht von Bootsflüchtlingen in die USA aus.

1999

Die Kurdische Arbeiterpartei (PKK) kündigt die Einstellung ihrer militärischen Aktionen in der Türkei an.

2009

Der Einbruch in einen Merkur-Markt seiner Heimatstadt Krems a.d. Donau endet für einen Jugendlichen tödlich. Der 14-Jährige wird in der Filiale von der Polizei erschossen, sein damals noch 16-jähriger mutmaßlicher Komplize schwer verletzt. In der Folge wird über die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs heftig diskutiert. Am 12.03.2010 wird der Beamte wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen für schuldig erkannt und zu acht Monaten bedingt verurteilt.

Namenstage

Oswald, Maria Schnee

Geburtstage

Ilja Repin, russ. Maler (1844-1930)

Conrad Aiken, US-Schriftsteller; Pulitzerpreisträger (1889-1973)

Irene Prinzessin von Oranien-Nassau und den Niederlanden (1939)

Helene Fischer, dt. Schlagersängerin (1984)

Todestage

Heinz Sandauer, öst. Komponist/Pianist (1911-1979)

Alfred Kasamas, einer d. ÖVP-Gründerväter (1913-1994)

Richard Burton, brit. Schauspieler (1925-1984)

Toni Morrison, US-Schriftstellerin; NP 1993(1931-2019)

Christine Böhm, öst. Schauspielerin (1954-1979)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen