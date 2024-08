Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 8. August

1219

Ein Großfeuer verwüstet Lausanne.

1409

Mit dem Ende des Konzils von Pisa beanspruchen drei Päpste die Macht in der Kirche: Gregor XII. in Rom und Benedikt XIII. in Avignon werden als Häretiker abgesetzt, doch ignorieren beide den Konzilsbeschluss und die Wahl von Alexander V. (Erst das Konstanzer Konzil 1414-18 kann das Schisma beenden.)

1549

Frankreich erklärt England den Krieg.

1709

In Anwesenheit des portugiesischen Königspaares wird in Terreiro do Paco der erste bekannte Heißluftballonaufstieg demonstriert.

1884

Die Unternehmer George Eastman und William H. Walker melden den Rollfilm zum Patent an. Das Fotografieren wird mit dieser Erfindung wesentlich erleichtert, da nun keine Platten mehr ausgewechselt werden, sondern ein Film weitergespult wird. 1888 lässt Eastman die Handelsmarke „Kodak“ für eine Rollfilm-Kamera registrieren.

1914

Österreichisch-ungarische Truppen überschreiten die Weichsel.

1919

Der Vertrag von Rawalpindi/Pakistan beendet den dritten Afghanisch-Britischen Krieg und schreibt die Unabhängigkeit Afghanistans fest.

1929

In St. Lorenzen bei Graz kommt es zu blutigen Zusammenstößen zwischen Heimwehr und republikanischem Schutzbund.

1944

Nach einem Schauprozess vor dem Volksgerichtshof werden die ersten acht am Attentat gegen Hitler vom 20. Juli beteiligten Angeklagten zum Tode verurteilt und hingerichtet.

1974

US-Präsident Richard Nixon tritt im Zusammenhang mit der Watergate-Affäre von seinem Amt zurück. Sein Nachfolger wird Vizepräsident Gerald Ford.

1994

Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin und König Hussein von Jordanien weihen den ersten Grenzübergang zwischen den beiden Ländern ein.

1999

ÖVP-Chef Vizekanzler Wolfgang Schüssel erklärt im Hinblick auf die Nationalratswahlen im Herbst die Oppositionsrolle zu einer Option der Volkspartei: „Ich muss nicht in der Regierung sitzen!“.

2019

In einer Wohnung in Hainburg in Niederösterreich werden nach einem Hinweis zwei Tigerbabys gefunden. Die Tiere werden einer Slowakin abgenommen, die sie selbst aus einer privaten Einrichtung in der Slowakei gerettet hat. Die Tiger kommen vorübergehend nach Schönbrunn, wo sie Ende August sterben.

Geburtstag: Francis Hutcheson, irischer Moralphilosoph (1694-1747)

Emiliano Zapata, mex. Revolutionär (1879-1919)

Dino de Laurentiis, ital. Filmproduzent (1919-2010)

Josef Mikl, öst. Maler/Grafiker (1929-2008)

Ronald Biggs, brit. Posträuber (1929-2013)

Peter Michael Lingens, öst. Journalist; 1970 Mitbegründer des Magazins „profil“ (1939)

Eva Maria Klinger, öst. Fernsehsprecherin und Kulturjournalistin (1944)

Gary Glitter, (eigtl. Paul Francis Gadd) brit. Rockmusiker (1944)

Keith Ian Carradine, US-Schauspieler (1949)

Jan Josef Liefers, dt. Schauspieler, Musiker und Regisseur (1964)

Todestage

Francois Anguier, frz. Bildhauer (1604-1669)

Juliusz Kaden-Bandrowski, poln. Schriftsteller (1885-1944)

Baldur von Schirach, dt. NS-Politiker (1907-1974)

Eva Kemlein, dt. Theaterfotografin (1909-2004)

Jiri Sotola, tschech. Schriftsteller (1924-1989)

Menachem Golan, israel. Filmproduzent (1929-2014)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen