Jahrestage, Jubiläen, Geburtstage, Todestage vom 8. September

1764

Der von Russland unterstützte Fürst Stanislaus Poniatowski wird als Stanislaus II. zum letzten König von Polen gewählt.

1914

Der neue Papst Benedikt XV. bezeichnet in seinem ersten Aufruf („Ubi primum“) (veröffentlicht am 10.9.) die Besitzgier und den Mangel an Liebe als Hauptursachen des Krieges.

1929

In den Ausstellungshallen am Berliner Kaiserdamm findet im Rahmen des Internationalen Reklame-Kongresses die erste Präsentation der deutschen Werbewirtschaft statt.

1944

Der erste Einsatz der deutschen V-2-Rakete richtet sich gegen London und Antwerpen.

Bulgarien erklärt Deutschland den Krieg.

Die deutschen Widerstandskämpfer Carl Friedrich Goerdeler und Wilhelm Leuschner werden vom „Volksgerichtshof“ in Berlin zum Tode verurteilt.

1949

In Wien findet die Uraufführung der Operette „Abschiedswalzer“ von Ludwig Schmidseder statt.

1954

Der Südostasien-Verteidigungspakt SEATO und die Pazifik-Charta werden in Manila von den USA, Großbritannien, Frankreich, Australien, Neuseeland, Pakistan, Thailand und den Philippinen unterzeichnet.

1964

In Südvietnam tritt General Duong Van Minh nach seiner vorübergehenden Entmachtung neuerlich an die Spitze der herrschenden Militärjunta.

1969

Schwere Unwetter mit Blitz und Hagelschlag verursachen großen Sachschaden in der Steiermark.

1974

US-Präsident Gerald Ford gewährt seinem zurückgetretenen Amtsvorgänger Richard Nixon Amnestie für alle Straftaten, die dieser während seiner Amtszeit begangen haben könnte.

Der portugiesische Staatschef General Antonio de Spinola kündigt die Entlassung aller Überseeterritorien in die Unabhängigkeit nach unterschiedlich langen Übergangszeiten an.

1989

In der Bundesrepublik Deutschland wird durch Ministerentscheid die bis dahin größte Unternehmensfusion ermöglicht: Die Daimler Benz AG und der Luftfahrtkonzern Messerschmitt-Bölkow-Blohm werden unter einem Dach zur Deutschen Aerospace AG vereinigt.

1994

In Berlin werden die Streitkräfte der westlichen Alliierten in Anwesenheit des französischen Präsidenten Francois Mitterrand, des britischen Premierministers John Major und des amerikanischen Außenministers Warren Christopher offiziell verabschiedet.

1999

In London wird die Auslieferung des chilenischen Ex-Diktators Augusto Pinochet nach Spanien durch ein Gerichtsurteil genehmigt. Pinochets Anwälte legen Berufung ein.

2004

Die geplante Gewerkschafts-Fusion rund um Metaller und Privatangestellte (GPA) wird abgeblasen. Offizielle Begründung: Metaller, Drucker und Agrar-Nahrung-Genuss konnten sich nicht mit den geschäftlichen Aktivitäten der GPA anfreunden, die unter anderem den Betrieb einer nicht gerade erfolgreichen Shopping-Mall beinhalten. Dies gehöre nicht zum Kerngeschäft einer Gewerkschaft.

Schwere Missstände im Wiener Institut für Gerichtsmedizin prangert ein Rohbericht des Rechnungshofes an: Leichen sollen sich stapeln, durch die Räumlichkeiten kriechen Maden. Einigen Gutachtern wird zudem vorgeworfen, sich unangemessen bei Nebentätigkeiten bereichert zu haben.

Österreichs Fußball-Rekordnationalspieler Andreas Herzog gibt bekannt, dass er mit Ende der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS) seine aktive Karriere beenden wird. Der Wiener bestritt für das ÖFB-Team 103 Länderspiele und erzielte dabei 26 Tore.

Namenstage

Mariä Geburt, Adrian, Otmar

Geburtstage

Ludovico Ariosto, ital. Dichter (1474-1533)

Pietro Martire Vermigli, ital. Reformator (1499-1562)

Eduard Mörike, dt. Dichter (1804-1875)

Johann Eustacchio, öst. Architekt ital. Herkunft (1869-1909)

Friedrich Stampfer, dt. Journalist (1874-1957)

Dimitrios I. (Papadopoulos), Ökumenischer Patriarch von Konstantinopel, Oberhaupt der Weltorthodoxie (1914-1991)

Maria Lassnig, öst. Malerin (1919-2014)

Grace Metalious, US-Erzählerin (1924-1964)

Christoph von Dohnanyi, dt. Dirigent (1929)

Sir Peter Maxwell Davies, brit. Komponist (1934-2016)

Franco Knie, schwz. Zirkusdirektor (1954)

Pink (eig. Alecia B. Moore), US-Popsängerin (1979)

Jürgen Säumel, öst. Fußballtrainer (1984)

Tim Bergling, schwed. DJ und Produzent „Avicii“ (1989-2018)

Todestage

Richard Strauss, dt. Komponist u. Dirigent (1864-1949)

Alexandra David-Neel, frz. Schriftstellerin, Orientalistin, Tibet-Forscherin (1868-1969)

Ferdinand Graf, öst. Politiker, erster Verteidigungsminister der Zweiten Republik (1907-1969)

Magda Olivero, ital. Opernsängerin (1910-2014)

Janos Szentagothai, ungar. Hirnforscher (1912-1994)

Wolfgang Windgassen, dt. Tenor (1914-1974)

Aage Niels Bohr, dän. Physiker, NP 1975 (1922-2009)

Angeführt sind nur „runde“ Jubiläen