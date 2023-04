Jugendlicher nach Tod von Fünfjähriger festgenommen

Nach dem Fund einer Mädchenleiche in einem Müllsack in Frankreich hat die Polizei einen Jugendlichen festgenommen.

Der leblose Körper der Fünfjährigen sei in einer Wohnung in der Stadt Rambervillers in den Vogesen entdeckt worden, sagte Bürgermeister Jean-Pierre Michel am Dienstag. Die Eltern des Mädchens hätten ihre Tochter kurz zuvor als vermisst gemeldet.

Laut der Zeitung „La Republicain Lorrain“ lag der Fundort der Leiche etwa hundert Meter vom Zuhause des Mädchens entfernt.

Der festgenommene Jugendliche sei 15 oder 16 Jahre alt, sagte Michel. Nach Angaben aus Polizeikreisen wurde er in der Wohnung, in der die Leiche gefunden wurde, in Gewahrsam genommen.

Der Jugendliche war den Behörden nach Angaben des Bürgermeisters wegen „Taten im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch“ von kleinen Kindern bekannt. „Le Republicain Lorrain“ berichtete, der Bursch habe unter psychischen Problemen gelitten und sei bis vor wenigen Wochen in einer „Spezialeinrichtung“ untergebracht gewesen.