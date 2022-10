Kein Aus für die Zeitumstellung

Am Sonntag werden die Uhren wieder um 3 Uhr um eine Stunde zurückgedreht. Eigentlich wollte die EU dem halbjährlichen Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit ein Ende bereiten, nachdem sich 84 Prozent der Teilnehmer einer Online-Befragung im Jahr 2018 für die Abschaffung ausgesprochen hatten. Doch noch ist es nicht so weit.

Durch die Umstellung zur Winterzeit bekommt man sozusagen eine Stunde „geschenkt“. Das bedeutet zwar, dass man am Sonntag eine Stunde länger schlafen kann. Doch viele Menschen geraten durch die Zeitverschiebung aus ihrem Rhythmus, was sehr belastend sein kann.

„Aufgrund dieser Umstellung klagen viele etwa über Tagesmüdigkeit, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen oder auch Schwierigkeiten beim Einschlafen“, gibt die Ärztekammer OÖ zu bedenken. Besonders in den ersten Tagen und Wochen nach der Zeitumstellung können sich Menschen in ihrem gewohnten Tagesablauf gestört fühlen.

Wer für gewöhnlich um 22 oder 23 Uhr schlafen geht, der ginge dann schon eine Stunde früher als zur Sommerzeit. Daraus können sich Einschlafschwierigkeiten ergeben, warnt die Ärztekammer. „In den Tagen rund um die Umstellung sollte noch mehr als sonst auf die Schlafhygiene geachtet werden“, rät Bernhard Haider, Neurologe und Fachgruppenvertreter-Stv. für Neurologie.

Tipps für die Umstellung

Die Experten raten dazu, in den ersten 14 Tagen nach der Zeitumstellung am Abend eine extra Bewegungseinheit einzulegen und bewusst früher zu Abend zu essen. Wichtig sei es auch, sich in der ersten Woche nach der Umstellung nicht zu viel an Terminen aufzuhalsen. Keinesfalls sollte man aber zu Schlafmitteln greifen. „Menschen, die an Ein- oder Durchschlafstörungen leiden, sollten rechtzeitig den Arzt aufsuchen, um die entsprechende Abklärung und Behandlung in die Wege zu leiten“, sagt Haider.