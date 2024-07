Kofferfund mit Leichenteilen: Sterbliche Überreste auch in Wohnung

Nach dem Fund von zwei Koffern mit menschlichen Überresten auf einer Brücke in Großbritannien hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 24-jährige Mann sei in Bristol gefasst worden und werde nun zum Verhör nach London gebracht, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach weiteren Verdächtigen werde nicht gefahndet.

Die Polizei in Bristol war am späten Mittwochabend alarmiert worden, weil sich auf der bekannten Clifton-Hängebrücke in der Stadt im Südwesten Englands ein Mann verdächtig verhielt. Als die Polizisten eintrafen, war der Mann bereits geflüchtet.

Die Ermittler entdeckten aber die beiden Koffer mit menschlichen Überresten. Die Opfer wurden noch nicht identifiziert, die Polizei geht aber davon aus, dass es sich um die sterblichen Überreste von zwei erwachsenen Männern handelt.

Die Londoner Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen, weil es Hinweise darauf gibt, dass der Verdächtige zuvor aus der britischen Hauptstadt nach Bristol gereist war. Die 1864 eröffnete Clifton-Hängebrücke über den Fluss Avon ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Bristols und ein Wahrzeichen der Stadt.

Zwischenzeitlich hatten die Beamten einen 36 Jahre alten Mann in Verbindung mit dem Vorfall festgenommen, diesen aber später wieder freigelassen. Dabei habe es sich nicht um den 24-Jährigen gehandelt, nach dem die Ermittler bereits seit Donnerstag mit einem öffentlichen Aufruf gesucht hatten, hieß es.

Bei Durchsuchungen einer Wohnung in London fand die Polizei indes jüngsten Angaben zufolge weitere Leichenteile. Diese könnten mit den Funden in Bristol in Verbindung stehen.