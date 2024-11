Komiker Torsten Sträter ist „Hutträger des Jahres“ 2024

Der deutsche Komiker und Schriftsteller Torsten Sträter ist 2024 zum „Hutträger des Jahres“ gekürt worden. Damit werde erstmals ein Comedian mit dem „Goldhut“ auszeichnet, teilte die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte mit. Sträter sei „begeisterter Hutträger“ und kenne sich als Herrenschneider mit Mode aus.

Er habe mehr als 100 Hüte, sagte Sträter laut Mitteilung bei der Preisverleihung. Ernsthaft Hut zu tragen begann er demnach in den 1980er Jahren. Inspiriert durch den Musikfilm „Blues Brothers“ habe er sich damals in seiner Heimat Dortmund den ersten schwarzen Hut gekauft. Seinem Publikum präsentiert sich Sträter jedoch in der Regel mit dunkler Beanie-Mütze. „Die Beanies sind praktisch, wenn ich auf der Bühne schwitze“, erklärte er.

Der Verband der inhabergeführten Hutfachgeschäfte verleiht die Auszeichnung seit 2013, zuletzt ging sie an die Musiker Kai und Thorsten Wingenfelder von der Band Fury in the Slaughterhouse. Auch der Fernsehkoch Horst Lichter oder der Schauspieler Jan Josef Liefers gehören zu den bisherigen Preisträgern.