Lage in Frankreich etwas ruhiger – Mehr als 300 Festnahmen

Die Situation in Frankreich ist im Zuge der aktuellen Unruhen und Proteste in der Nacht auf Sonntag etwas ruhiger als in den vorangegangenen vier Nächten. In den südfranzösischen Städten Marseille und Nizza sowie Straßburg kam es vereinzelt zu Zusammenstößen. In Marseille feuerte die Polizei Tränengas und lieferte sich Straßenkämpfe mit Jugendlichen im Zentrum der Stadt. In Paris war die Lage angespannt, hier gab es vorerst 126 von gesamt mehr als 300 Festnahmen.

Auf der Prachtstraße Champs Elysees, normalerweise voller Touristen, zeigte die Polizei in der fünften Nacht der Proteste eine starke Präsenz und führte Kontrollen durch. Landesweit wurden am Samstag Polizeiangaben zufolge 200 Personen festgenommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag waren es mehr als 1.300 Personen gewesen.

Ausgelöst wurden die Krawalle am vergangenen Dienstag durch den Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle. Seitdem ereigneten sich jede Nacht heftige Krawalle in Paris und anderen Großstädten. Bereits in der Nacht zum Samstag waren 45.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz – dennoch kam es vielerorts zu Plünderungen, Gewalt und Brandanschlägen.

Der 17-Jährige, dessen Familie aus Algerien stammt, wurde am Samstag im engsten Familienkreis in Nanterre bestattet. Laut der Zeitung „Le Figaro“ nahmen Hunderte Menschen an den Trauerfeierlichkeiten am Samstag in Nanterre nahe Paris teil. Die Familie hatte sich gewünscht, dass keine Presse an der Trauerfeier und der anschließenden Beisetzung teilnehmen soll.