Leiche von vermisstem Mädchen in Paris in einem Koffer gefunden

In der französischen Hauptstadt ist die Leiche eines vermissten Mädchens in einem Koffer gefunden worden.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, war der Koffer am Freitagabend gegen 23 Uhr am Wohnhaus der zwölfjährigen Lola von einem Obdachlosen entdeckt worden.

Lesen Sie auch

Schrecklicher Fund

Das Mädchen war am Freitagnachmittag im Wohnhaus der Familie in Begleitung eines unbekannten Mädchens das letzte Mal lebend gesehen worden.

Das Kind soll das Mehrparteienhaus noch betreten haben, ist aber nicht in der Wohnung seiner Eltern angekommen. Nachdem Lola nach der Schule nicht nach Hause gekommen war, alarmierte die Mutter die Polizei.

Der Koffer wurde im Innenhof des Hauses gefunden, in dem die Familie des Mädchens wohnt und der Vater als Hausmeister arbeitet. Der Leichnam der Zwölfjährigen war demnach mit Tüchern bedeckt. Auf den Körper des Mädchens seien die Zahlen 1 und 0 geschrieben worden, berichtete eine Regionalzeitung.

Noch in der Nacht wurden drei Verdächtige in der Nähe des Fundorts festgenommen. Am Samstag wurden weitere drei Personen verhaftet. Die Staatsanwaltschaft leitete Mordermittlungen ein. Vor dem zehnstöckige Haus, in dem die Familie wohnt, zündeten Menschen Kerzen an und legten Blumen nieder. Für die Schüler der Schule, die das Mädchen besuchte, wird psychologische Hilfe angeboten.