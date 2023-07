Macron will von Krawallen betroffene Bürgermeister empfangen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will am Dienstag laut Medienberichten über 200 Bürgermeister empfangen, die von den Unruhen der vergangenen Tage besonders betroffen gewesen sind. Das berichteten der Fernsehsender BFMTV und die Zeitung „Le Parisien“ am Sonntag nach der Lagebesprechung Macrons mit mehreren Ministern. Frankreich wird seit Tagen von massiven Krawallen erschüttert. Auslöser war der Tod eines 17-Jährigen durch eine Polizeikugel bei einer Verkehrskontrolle.

Seitdem ist es wiederholt zu Plünderungen, Brandanschlägen und Gewalt zwischen Polizisten und Randalierern gekommen. Jede Nacht wurden mehrere Hundert Menschen festgenommen.

Macron will sich den Medienberichten zufolge am Montag auch mit den Präsidenten von Senat und Nationalversammlung treffen. Der französische Präsident hatte sich am Sonntagabend unter anderem mit Premierministerin Élisabeth Borne, Innenminister Gérald Darmanin und Justizminister Éric Dupond-Moretti für eine Lagebesprechung getroffen. Einen ausführlichen Bericht gab es im Anschluss daran zunächst nicht.