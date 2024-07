Mann ging in Südtirol auf Carabinieri los: Nach Taser-Einsatz tot

Ein Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in Gossensaß in Südtirol an einem Herzstillstand gestorben, nachdem er sichtlich verwirrt aus einem Fenster seiner Wohnung gesprungen, auf Carabinieri losgegangen war und diese einen Taser gegen ihn eingesetzt hatten.

Der nicht aus Südtirol stammende Mann hatte zuvor vermutlich Drogen und Alkohol konsumiert, wie das Nachrichtenportal stol.it berichtete.

Die Carabinieri von Sterzing waren mitten in der Nacht von dem Mann alarmiert worden, weil er Menschen vor seinem Zimmer gehört haben soll. Sanitäter und Carabinieri rückten sofort aus und versuchten, in seine Wohnung zu gelangen. Der Bewohner soll sehr verwirrt gewirkt haben und sich geweigert haben, den Einsatzkräften die Eingangstüre zu öffnen.

Der Mann konnte sich nicht beruhigen und stürzte sich aus dem Fenster, aus einer Höhe von etwa zweieinhalb Metern. Trotz des Sturzes stand er auf und griff die Carabinieri an, woraufhin die Beamten ihren Taser einsetzten.

Obwohl er getroffen wurde, leistete der Mann weiterhin Widerstand. Nach einigen Minuten habe er sich dann unwohl gefühlt. Der Notarzt, der bereits an Ort und Stelle war, startete sofort einige Reanimationsversuche – sie blieben aber ohne Erfolg. Nach rund einer Stunde starb der Mann an einem Herzstillstand.

Mann hatte vermutlich Kokain und Alkohol konsumiert

Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Carabinieri einige Dosen Drogen, vermutlich Kokain, und verschiedene alkoholische Getränke, die wahrscheinlich die Ursache für den schweren Erregungs- und Verwirrungszustand des Mannes waren. Die genaue Todesursache wurde noch von den Justizbehörden untersucht. Eine Autopsie soll die genauen Umstände des Vorfalls klären, berichtete Rai Südtirol.