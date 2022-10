Mann im zerbiss seiner Frau Teile der Zehen

Ein Mann im französischen Elsass soll seiner Frau Teile der Zehen zerbissen und ihr mit dem Tod gedroht haben.

Der Mann sei auf seiner am Boden liegenden Frau herumgetrampelt, berichtete der französische Sender France Info mit Verweis auf Polizeikreise am Montag.

Dabei soll der Mann gedroht haben, sie umzubringen und zu essen. Dem Bericht zufolge hatte das Kindermädchen des Paars die Sicherheitskräfte am Sonntagnachmittag zu dem Haus in Bischheim bei Straßburg gerufen.

Der Mann kam demnach in Polizeigewahrsam. Die Regionalzeitung „Les Dernières Nouvelles d’Alsace“ berichtete, dass der Betrunkene die Frau so heftig in einige Zehnägel biss, dass sich dabei auch ein Teil der Zehen selbst löste.

Die Frau kam zwischenzeitlich ins Krankenhaus, wie das Blatt schrieb. Ihre Zehennägel seien dort gerettet worden.