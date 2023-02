Mann nach Reizgas-Attacke in Tschechien angehalten

Ein Mann soll am späten Sonntagabend auf einer Tankstelle in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) Pfefferspray in einen Kleintransporter gesprüht haben.

Drei Insassen erlitten nach Polizeiangaben vom Montag Augenverletzungen. Der Unbekannte flüchtete in einem Pkw Richtung Tschechien. Im Zuge der Fahndung wurde das Kfz in Olomouc (Olmütz) angehalten.

Der 38-jährige Beifahrer soll die Sprayattacke durchgeführt haben, der Pole wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Als der mit neun Personen besetzte Kleintransporter gegen 22.00 Uhr aufgetankt wurde, soll der Verdächtige plötzlich Pfefferspray durch die geöffneten Türen des Fahrzeugs gesprüht haben.

Die Verletzten – Männer im Alter von 21, 24 und 44 Jahren – wurden im Landesklinikum Mistelbach ambulant behandelt, berichtete die niederösterreichische Exekutive in einer Aussendung.

Das polnische Fluchtfahrzeug wurde kurz nach 23.30 Uhr von der tschechischen Polizei gestoppt. Weitere Erhebungen, etwa zum Motiv, sind der Aussendung zufolge noch im Gange.