Mehr als 55 Tote nach Erdrutsch in Äthiopien

Im Südwesten Äthiopiens sind Dutzende Menschen bei einem Erdrutsch ums Leben gekommen.

„Nach einem durch schwere Regenfälle am Morgen ausgelösten Erdrutsch wurden mehr als 55 Leichen geborgen“, teilte ein Verantwortlicher des Verwaltungsdistrikts Gofa, Dagmawi Zerihun, am Montag mit. Die Zahl der Todesopfer werde vermutlich steigen, hieß es.

Die Behörden leiteten die Suche nach Überlebenden und weiteren Verschütteten ein. Unter den Opfern waren demnach auch mehrere Kinder.

Von den Behörden veröffentlichte Fotos zeigten Bewohner, die sich am Fuße eines Hügels versammelten, an dem sich der Erdrutsch ereignete. 2018 waren bei Erdrutschen in der Region mehr als 30 Menschen getötet worden.