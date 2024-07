Messerangriff im britischen Southport mit acht Opfern

Bei einem mutmaßlichen Messerangriff in der britischen Küstenstadt Southport sind mindestens acht Menschen verletzt worden. Die Rettungsdienste teilten mit, acht Personen mit Stichverletzungen seien am Tatort behandelt und dann in Kliniken gebracht worden. Vermutlich sind auch Kinder unter den Opfern. Einige Verletzte seien in ein Kinderkrankenhaus gekommen, hieß es in der Mitteilung. Die Polizei nahm einen Mann fest.

Die Merseyside Police hatte zuvor mitgeteilt: „Es gibt anscheinend mehrere Opfer.“ Unklar war dabei zunächst, ob Menschen ums Leben kamen. Es bestehe keine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit. Bewaffnete Polizisten hätten den Mann gestellt und ein Messer beschlagnahmt. „Bitte vermeiden Sie die Gegend, während wir uns um den Vorfall kümmern“, hieß es. Southport ist eine Küstenstadt in Nordwestengland zwischen Liverpool und Blackpool.

Lesen Sie auch