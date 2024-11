Minderjährige Killer-Bande in Spanien zerschlagen

Die spanische Polizei hat eine schwedische Bande zerschlagen, die unter anderem minderjährige Auftragsmörder eingesetzt hat. In Alicante im Osten des Landes seien mehrere mutmaßliche Mitglieder der kriminellen Organisation festgenommen worden – darunter ein Ehepaar und dessen minderjähriger Sohn, teilte die Polizei mit.

Die Bande habe über den Nachrichtendienst Telegram Minderjährige in Schweden und Dänemark angeheuert, um Auftragsmorde oder Sprengstoffanschläge zu begehen, hieß es. Sie habe unter anderem mit Waffen- und Drogenhandel sowie mit Geldwäsche illegale Geschäfte gemacht. Die Bande sei nun in Zusammenarbeit mit den Behörden in Schweden und Dänemark und unter Koordination von Europol und Eurojust ausgehoben worden.

Festnahme auf Youtube

Die Polizei veröffentlichte auf der Videoplattform YouTube das Video einer Festnahme. Darauf ist zu sehen, wie ein Mann auf offener Straße und am helllichten Tage zu Fuß verfolgt und mit gezückter Pistole festgenommen wird. Er wird zu Boden gerissen, ihm werden Handschellen angelegt.

Die Ermittlungen hatten laut Mitteilung im Mai nach der Festnahme eines schwedischen Minderjährigen in der andalusischen Küstengemeinde Benalmádena begonnen. Der Jugendliche sei von der Gruppe angeworben worden und nach Spanien gereist, um ein Mitglied einer rivalisierenden Motorradgang zu töten. Der Mord sei verhindert worden.

Fluchtplan mit E-Scooter

Dieser Minderjährige habe damals erzählt, dass er über soziale Netzwerke angeworben worden sei und den Auftrag erhalten habe, nach Spanien zu reisen, um jemanden zu töten. Die Bande habe geplant, ihm ein Sturmgewehr zu schicken und auch einen Fluchtplan erarbeitet, bei dem die Nutzung eines E-Scooters vorgesehen sei, so die „Policía Nacional“.

Parallel dazu seien in Dänemark zwei weitere schwedische Minderjährige festgenommen worden, die ebenfalls von der Gruppe angeworben worden waren und dort einen weiteren Mord begehen sollten. Bei ihnen wurden zwei weitere Schusswaffen sichergestellt.

„Die Ermittlungen ergaben, dass zum kriminellen Netzwerk ein Ehepaar und dessen minderjähriger Sohn gehörten, der zusammen mit dem Vater eine Schlüsselrolle bei der Anwerbung und Bezahlung anderer Minderjähriger spielte, die Tötungen verüben sollten“, hieß es im Kommunique der spanischen Polizei.