Mindestens 16 Tote nach Erdrutsch auf Mülldeponie in Uganda

Tonnen von Müll haben in Ugandas Hauptstadt Kampala mehr als ein Dutzend Menschen, darunter Kinder, unter sich begraben. Bis Sonntagmittag seien 16 Tote nach dem Erdrutsch am Vortag geborgen worden, sagte die Polizei. Nach heftigem Regen hatten sich riesige Mengen von Müll von dem Hügel in Kampalas Vorort Kiteezi gelöst und angrenzende Häuser verschüttet. Die Polizei rechnet mit weiteren Opfern unter den Trümmern.

Bergungsarbeiten liefen weiter. Das Rote Kreuz richtete ein Lager ein, um betroffene Familien unterzubringen. Die Stadtverwaltung von Kampala teilte auf der Online-Plattform X mit, dass bisher 14 Menschen gerettet wurden.

Die Behörde beklagt sich seit Jahren über zu geringe Mittel für die Müllentsorgung in der Stadt mit zwei Millionen Einwohnern. Der Mistplatz in Kiteezi, etwa elf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, ist den Angaben zufolge die einzige Deponie der Stadt. Anrainer beschweren sich über Gesundheitsgefahren und Verschmutzung wegen des Müllbergs.