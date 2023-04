Mindestens 21 Tote bei Brand in Pekinger Spital

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Peking sind den chinesischen Staatsmedien zufolge mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Zeitung „Beijing Daily“ am Dienstag berichtete, war bei der Feuerwehr gegen Mittag ein Notruf aus dem Changfeng-Krankenhaus in der chinesischen Hauptstadt eingegangen. Das Feuer sei etwa eine halbe Stunde später gelöscht worden, die Einsatzkräfte hätten insgesamt 71 Patienten in Sicherheit gebracht.

Die Ursache des Brands war dem Zeitungsbericht zufolge zunächst unklar, die Ermittlungen dazu dauerten an. Unklar war auch, ob alle Menschen aus dem Krankenhaus in Sicherheit gebracht werden konnten. Auf Videos in den Online-Netzwerken waren Menschen zu sehen, die auf Klimaanlagen an der Außenseite des Gebäude hockten. Andere sprangen aus dem Gebäude.

Die Zahl der Toten wurde dem Bericht zufolge mitgeteilt, nachdem alle Opfer zur Notfallversorgung in ein anderes Krankenhaus gebracht worden waren. Angaben zur Zahl der Verletzten machte die Zeitung nicht. Das Changfeng-Krankenhaus liegt im westlichen Stadtbezirk Fengtai, etwa 25 Autominuten vom zentralen Tiananmen-Platz entfernt.