Mindestens 111 Tote nach Erdbeben in China

Bei einem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas sind mindestens 111 Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wurden nach dem Beben der Stärke 6,2 am späten Montagabend zudem zunächst 220 Verletzte gemeldet.

Das Beben ereignete sich in der chinesischen Grenzregion Gansu-Qinghai in einer Tiefe von 35 km und sein Epizentrum lag 102 km west-südwestlich von Lanzhou, China, so das EMSC. Der Katastrophen-Notfall wurde ausgerufen.

Im Kreis Jishishan in der Provinz Gansu kamen demnach mindestens 100 Menschen ums Leben. Die benachbarte Provinz Qinghai meldete zunächst 11 Tote. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping rief dazu auf, alles zu tun, um Menschen zu retten.

Das letzte schwere Erdbeben in China mit vielen Toten hatte sich im vergangenen Jahr ereignet, als im Südwesten des Landes mehr als 60 Menschen ums Leben kamen. Im Jahr 2008 wurde die Provinz Sichuan von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,9 erschüttert, bei dem mehr als 80.000 Menschen ums Leben kamen.