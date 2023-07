Mindestens fünf Tote nach Explosion in Pakistan

In Pakistan sind bei einer Explosion mindestens fünf Menschen in den Tod gerissen worden. Der Vorfall ereignete sich Nahe der Grenze zu Afghanistan in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. „Wir können nicht sagen, wie viele Menschen gestorben sind, aber es gibt eine Menge Leichen vor Ort“, sagte ein Polizeivertreter der Deutschen Presse-Agentur.

Der Chef eines lokalen Rettungsdienstes sprach von Dutzenden Verletzten. Die Explosion ereignete sich demnach an einem belebten Ort während einer Veranstaltung der konservativ-islamischen Partei Jamiat Ulema-e Islam (JUI-F). Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Bereits in der Vergangenheit war die Gruppe Ziel von Anschlägen. Khyber Pakhtunkhwa galt lange als Unruheprovinz.

