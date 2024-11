Mindestens sechs Tote und zehn Verletzte bei Angriff in Bar in Mexiko

Bei einem bewaffneten Angriff in einer Bar im Südosten Mexikos sind am Sonntag mindestens sechs Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Bewaffnete hätten „auf der Suche nach einer bestimmten Person“ die „DBar“ in der Stadt Villahermosa betreten und das Feuer eröffnet, erklärte der stellvertretende Staatsanwalt des Bundesstaates Tabasco, Gilberto Melquiades, vor Journalisten.

Fünf Menschen seien vor Ort tot aufgefunden worden, ein weiterer Verletzter sei im Krankenhaus gestorben. Fünf der Verletzten seien identifiziert worden, erklärte Melquiades weiter. Die Ermittlungen dauerten an.

Im Bundesstaat Tabasco war in den vergangenen Monaten eine Zunahme von Gewalttaten registriert worden. Zwischen Jänner und Oktober wurden dort nach Behördenangaben 715 Morde verübt. Im Vorjahr waren es insgesamt 253 Morde.