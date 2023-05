Mindestens sieben Tote nach Minenunglück

Bei einem Unglück in einer illegalen Goldmine im Südosten Ghanas sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

Wie der leitende Regierungsbeamte des Distrikts Birim North, Raymond Nana Dartey, am Dienstag mitteilte, sei die Mine bereits am Montag eingestürzt. Die Suche nach den Vermissten dauere weiter an. Das westafrikanische Ghana verfügt über große Goldvorkommen.

Illegaler Bergbau ist jedoch ein großes Umweltproblem für das Land mit rund 34 Millionen Einwohnern. Durch den illegalen Bergbau seien in der Vergangenheit bereits große Landstriche und Gewässer zerstört worden. Laut Umweltschützern kommt es dabei häufig zu Unfällen in den illegalen Gruben.