Mitglieder von „Bitcoin-Bande“ bei Italien-Urlaub inhaftiert

Eine vierköpfige Bande, die laut den Ermittlern dank Computerkriminalität im großen Stil bis zu 14 Millionen Euro erbeutet hat, ist während eines Urlaubs in Italien festgenommen worden. Die italienische Polizei vollstreckte auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Rom zwei europäische Haftbefehle im Rahmen einer von der französischen Polizei geführten Untersuchung.

Festgenommen wurden ein saudi-arabischer und ein ukrainischer Staatsbürger. Zwei Frauen libanesischer und russischer Nationalität wurden angezeigt, wie die italienische Polizei am Samstag mitteilte.

Lesen Sie auch

Die vier Personen urlaubten in einer Traumvilla mit Blick auf das Meer in Furore, einem Ort an der süditalienische Amalfiküste, wo sie vor einigen Tagen nach Aufenthalten auf Sardinien und der Insel Elba angekommen waren.

Die Festnahmen sind das Resultat intensiver Ermittlungen der französischen Justizbehörden, die seit etwa zwei Monaten der Bande auf der Spur war. Die Bande soll Kryptowährungen in sechsstelliger Höhe durch einen Cyberangriff veruntreut haben. Der gestohlene Betrag wurde dann in Tether Usdt umgewandelt, eine „stabile“ Kryptowährung, da sie an den Wert des Dollars gekoppelt ist.

Durch ihr Luxusleben hinterließen die Bandenmitglieder Spuren, dank derer die französischen Ermittler die Verdächtigen in Italien ausfindig machen konnten. In den vergangenen Tagen hatten sie in den besten Hotels logiert und waren an Bord von Jachten gegangen.

Die beiden Männer, gegen die ein Haftbefehl vorlag, wurden in Erwartung eines Auslieferungsverfahrens in das Gefängnis der Stadt Salerno überführt, während gegen die beiden Frauen, die sie begleitet hatten, derzeit auf freiem Fuß ermittelt wird.