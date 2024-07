Mögliches Mordkomplott gegen Polizeioffizier vereitelt

Die Polizei in der Baltenrepublik Lettland hat nach eigenen Angaben ein mögliches Mordkomplott gegen einen ranghohen Polizeioffizier aufgedeckt. Fünf Personen seien in diesem Zusammenhang festgenommen worden, von denen zwei wegen Drogendelikten verurteilt seien, teilte die Polizei in Riga mit.

Bei Ermittlungen wegen des Komplotts seien fünf Wohnungen und zehn Fahrzeuge durchsucht worden. Dabei seien 17 Kilogramm Cannabis, fünf schusswaffenähnliche Gegenstände, 53.000 Euro Bargeld, Mobiltelefone und andere Datenträger sichergestellt worden.

Der Name und die genaue Position des möglichen Opfers wurden nicht genannt. Mutmaßlich habe die Gruppe wegen der beruflichen Tätigkeit des Polizeioffiziers an ihm Rache nehmen wollen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

In lettischen Medienberichten war von einem Abteilungsleiter der Polizeiführung in Riga die Rede. Am Donnerstag hatte die Polizei erstmals von einem geplanten Anschlag auf einen hohen Staatsvertreter gesprochen.