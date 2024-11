Nach Streit nahe Big Ben in London: Mann schwer verletzt

Ein Mann hat im Zuge eines Streits auf der Westminster Bridge in London einen Herzstillstand erlitten. Zunächst hatte die Londoner Polizei mitgeteilt, er sei niedergestochen worden, doch das berichtigte sie später. Der Mann wurde in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht, wie Scotland Yard am Nachmittag mitteilte. Nun werde ermittelt, wie es zu dem Herzstillstand kam.

Drei Männer wurden wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen. Ein weiterer wegen einer Tätlichkeit. Die Brücke nahe dem Wahrzeichen Big Ben wurde vorübergehend abgeriegelt.

Lesen Sie auch

Eine Polizeisprecherin betonte, es handle sich um einen isolierten Vorfall. Ein terroristischer Hintergrund könne ausgeschlossen werden. Demnach waren die Männer miteinander in Streit geraten.