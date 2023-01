Neugeborenes getötet: Mutter wegen Mordes verurteilt

Mehr als ein Jahr nach der grausamen Tötung eines Neugeborenen im deutschen Wurzen bei Leipzig ist die 33 Jahre alte Mutter wegen Mordes verurteilt worden.

Das Landgericht Leipzig verhängte am Mittwoch eine lebenslange Haftstrafe für die Ungarin. Dem Buben sei „außergewöhnlich intensiv Gewalt zugefügt worden“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Weiß. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Leiche des Buben war am 10. November 2021 in einer Gefriertruhe der Unterkunft für Arbeiter in Wurzen entdeckt worden – eingewickelt in ein Plastiksackerl.

Laut Rechtsmedizin waren an dem Leichnam stumpfe Gewalt sowie elf Stich- und Schnittverletzungen am Hals festgestellt worden. Letztendlich starb das Neugeborene an einer Lungenembolie.