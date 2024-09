Neun Tote bei Gewaltausbruch nach Festnahme von Drogenboss

Auch Unschuldige gerieten im Bandenkrieg in Sinaloa in Mexiko zwischen die Fronten

Bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Drogenbanden nach der Festnahme eines mächtigen mexikanischen Drogenbosses sind im Nordwesten von Mexiko neun Menschen ums Leben gekommen.

In den vergangenen drei Tagen wurden zudem acht Menschen durch Schüsse verletzt und 14 weitere entführt, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Sinaloa mitteilte.

Ismael „El Mayo“ Zambada, einer der Anführer des Sinaloa-Drogenkartells, wurde Ende Juli gegen seinen Willen von einem Rivalen in die USA geflogen. Joaquín Guzmán López, ein Sohn des in den USA inhaftierten Capos Joaquín „El Chapo“ Guzmán Loera, hatte nach offiziellen Angaben zuvor einen Deal mit der US-Justiz für seine eigene Überstellung geschlossen. Beide wurden zeitgleich bei der Ankunft in den USA mit einem Privatflugzeug verhaftet.

Nun ist in Sinaloa ein Bandenkrieg zwischen den beiden verfeindeten Fraktionen des Kartells ausgebrochen, die von Zambadas Erben und „El Chapos“ Söhnen angeführt werden. Mutmaßliche Bandenmitglieder blockierten unter anderem in der Stadt Culiacán Straßen mit brennenden Lastwagen.

Auch Unschuldige wurden nach den offiziellen Angaben angegriffen oder gerieten ins Kreuzfeuer. Rund 100 Soldaten, Kampfhubschrauber und Flugzeuge mit Artillerie wurden in die Region entsandt.