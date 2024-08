Österreicherin starb bei Verkehrsunfall in der Schweiz

Eine 56-jährige Pkw-Lenkerin aus Österreich hat im Schweizer Kanton Sankt Gallen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine 84-jährige Beifahrerin ums Leben gekommen ist.

Insgesamt befanden sich vier Personen in dem Fahrzeug, als dieses in einer Rechtskurve links über den Fahrbahnrand hinaus geriet und frontal gegen einen Baum prallte, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung. Danach entfernte sich Lenkerin von der Unfallstelle.

Ein 63-jähriger Fahrzeuginsasse wurde durch den Unfall in der Ortschaft Grabserberg lebensbedrohlich verletzt und mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Eine 54-jährige Mitfahrerin verletzte sich unbestimmten Grades.

Die Unfalllenkerin wurde von der Polizei erst mit Hilfe von Drohnen und Hunden rund zwei Stunden nach dem Unfall gefunden. Alle vier Insassen stammen aus Österreich, sagte Polizeisprecher Hanspeter Krüsi gegenüber der APA.

Auch die 56-jährige Lenkerin war verletzt und wurde ins Spital gebracht, hieß es in der Mitteilung weiter. Es handle sich um eine Österreicherin aus der Steiermark. Die Polizei stufte sie als fahrunfähig ein und verfügte die Abnahme einer Blut- und Urinprobe. Ihr wurde der Führerschein für die Schweiz aberkannt. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht.