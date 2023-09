Oma lernte mit 92 Jahren Lesen und Schreiben

Eine indische Urgroßmutter hat im Alter von 92 Jahren Lesen und Schreiben gelernt, nachdem sie vor einem halben Jahr erstmals zur Schule gehen konnte. Wie indische Medien am Mittwoch berichteten, wurde Salima Khan 1931 geboren und im Alter von 14 Jahren verheiratet. Als Kind war sie nicht zur Schule gegangen, weil es in ihrem Dorf im Bundesstaat Uttar Pradesh keine Schule gab.

In die Schule zu gehen und Lesen und Schreiben zu lernen, sei immer ihr Lebenstraum gewesen, berichtete die Seniorin der Zeitung „Times of India“. Vor sechs Monaten war dann endlich ihr erster Schultag: Auf dem Schulweg wurde sie von der Frau ihres Enkels begleitet, ihre Mitschüler waren acht Jahrzehnte jünger als sie.

Khans Geschichte wurde durch ein in den Online-Netzwerken vielfach geteiltes Video bekannt, in dem sie von 1 bis 100 zählt. „Meine Enkelkinder haben mich immer ausgetrickst, ihnen zusätzliches Geld zu geben, weil ich die Geldscheine nicht zählen konnte“, sagte Khan der „Times of India“. „Diese Zeiten sind vorbei.“

In Indien gibt es immer noch viele Analphabeten. Laut der Volkszählung von 2011 liegt die Alphabetisierungsrate bei etwa 73 Prozent. Khans Geschichte unterstreiche, „dass das Streben nach Wissen nicht durch das Alter begrenzt ist“, sagte die Bildungsbeauftragte Lakshmi Pandey. Freiwillige einer staatlichen Bildungsinitiative hätten Khan ermutigt, zur Schule zu gehen.

Schulleiterin Pratibha Sharma sagte, die Lehrer seien anfangs „zögerlich“ gewesen, Khan zu unterrichten, ihre „Leidenschaft“ habe aber letztlich alle überzeugt. „Wir haben es nicht übers Herz gebracht, sie abzulehnen“, sagte Sharma der „Times of India“. Seit Khan zur Schule gegangen sei, hätten noch 25 weitere Frauen aus ihrem Dorf mit Alphabetisierungskursen begonnen, darunter auch zwei ihrer Schwiegertöchter.

Im Guinness-Buch der Rekorde ist der verstorbene Kenianer Kimani Ng’ang’a Maruge als ältester Mensch verzeichnet, der die Volksschule abschloss. Er hatte sich 2004 im Alter von 84 Jahren selbst in der Schule angemeldet, um Geld zählen und die Bibel lesen zu können.