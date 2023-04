Parkhaus in New York eingestürzt

Ein vierstöckiges Gebäude ist am Dienstag in New York Citys Lower Manhattan in der Nähe der Pace University eingestürzt, wobei mindestens ein Arbeiter ums Leben kam und fünf weitere Personen, die sich in dem Gebäude befanden, verletzt wurden, so die Behörden. Die Polizei erklärte, sie habe keinen Grund zu der Annahme, dass es sich bei dem Vorfall um etwas anderes als einen Gebäudeeinsturz gehandelt habe.

Die zweite Etage eines Garagengebäudes sei auf die erste Etage gestürzt, berichtete der New Yorker Fernsehsender CBS unter Berufung auf Notfallbeamte der Stadt New York. Videoaufnahmen vom Unglücksort, die von den Sendern CBS und ABC zitiert werden, zeigen, wie eine Rettungsaktion eingeleitet wird und mehrere Autos inmitten von zerbrochenem Beton übereinander gestapelt sind

Lesen Sie auch

Die Feuerwehrleute, die auf den Einsturz reagierten, wurden aus Sorge um die strukturelle Stabilität des Gebäudes vom unmittelbaren Einsatzort abgezogen”, teilte das New York City Fire Department in einer Erklärung mit.