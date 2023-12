Passau: LKW fährt in Menschengruppe – eine Tote

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Passauer Innenstadt ist am Freitag eine Frau ums Leben gekommen, als ein Lastwagen in eine Gruppe von Fußgängern fuhr.

Drei weitere Personen erlitten dabei Verletzungen. Der Fahrer des Lastwagens wird ebenfalls medizinisch behandelt und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die Polizei hat mit den Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache begonnen. Eine vorsätzliche Tat kann zum aktuellen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Insgesamt wurden fünf Personen verletzt. Zahlreiche Einsatzkräfte und Hubschrauber sind am Unfallort im Einsatz. Die Bahnhofsstraße und angrenzende Bereiche wurden großflächig abgesperrt.