Peking schon jetzt mit Rekord an Hitzetagen

Peking hat mit 27 Tagen über 35 Grad schon Mitte Juli die meisten Hitzetage in einem Jahr verzeichnet. Um die Mittagszeit am Dienstag stieg die von Pekings Referenz-Wetterstation in den südlichen Vororten gemessene Temperatur auf 35,1 Grad Celsius und damit knapp über die Schwelle für einen Hitzetag. Der bisherige Rekord für solche Hochtemperaturtage in der chinesischen Hauptstadt seit Beginn der Messungen 1951 lag bei 26 Tagen im Jahr 2000.

Von 1990 bis 2020 gab es hingegen im Durchschnitt lediglich 10,6 Tage mit Temperaturen von mindestens 35 Grad, wie die Zeitung „Beijing Daily“ unter Berufung auf offizielle Daten berichtete. Weite Teile Chinas ächzen seit vergangenem Monat immer wieder unter Rekordtemperaturen.

Lesen Sie auch

In Peking stieg die Temperatur im Juni dabei auf über 41 Grad. In der abgelegenen Gemeinde Sanbao im Nordwesten Chinas wurde am Sonntag sogar ein landesweiter Hitzerekord von 52,2 Grad gemessen.