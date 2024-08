Polizei erschießt Messerangreifer in Deutschland

Am Dienstagnachmittag kam es in einem Wohngebiet in Moers, einer Stadt im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, zu einem schweren Vorfall, bei dem ein 26-jähriger Mann mehrere Menschen tätlich angriff und bedrohte. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr, als die Polizei zu dem Einsatz gerufen wurde.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kleve sowie der Polizei Duisburg und Wesel-Moers trafen die Einsatzkräfte den Mann vor Ort an, der mit zwei Messern bewaffnet war.

Der Angreifer ging mit den Messern auf die Polizisten los, was schließlich den Einsatz von Schusswaffen notwendig machte. Der 26-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.

Weitere Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Mordkommission der Duisburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Hintergründe der Tat zu klären, die bislang noch unklar sind.