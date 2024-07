Polizist bei Schießerei an bosnisch-serbischer Grenze getötet

Bei einer Schießerei an einem Kontrollpunkt an der serbisch-bosnischen Grenze ist ein serbischer Polizeibeamter in der Nacht auf Donnerstag getötet worden.

Ein weiterer wurde verletzt. Bei dem weiterhin flüchtigen Angreifer soll es sich nach Angaben des serbischen Innenministers Ivica Dacic um einen 33-jährigen Kosovoalbaner handeln.

Gegenüber dem TV-Sender RTS erläuterte Dacic, dass der Zwischenfall kurz vor 01.00 Uhr passiert sei. Am Grenzkontrollpunkt Lipnicki Sor bei der westserbischen Kleinstadt Loznica hielt ein Taxi mit einem Kennzeichen der süd-westserbischen Stadt Tutin an.

Beim Aussteigen aus dem Wagen habe ein Mitreisender eine Pistole gezückt und auf die Polizisten geschossen.

Der Taxifahrer sei festgenommen worden, an Ort und Stelle sei ein Reisepass gefunden worden, präzisierte der Minister. Die Fahndung nach dem flüchtigen Angreifer sei im Gange, so Dacic.