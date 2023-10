Raketenstarts in der Nordsee geplant

In der deutschen Nordsee ist für April 2024 der erste Start einer Rakete geplant. Das kündigte Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), am Mittwoch auf einem Weltraumkongress in Berlin an.

Im Rahmen einer Demo-Mission solle erstmals eine Rakete der niederländischen Firma T-Minus von einer mobilen Startplattform der „German-Offshore Spaceport Alliance“ in der Nordsee abheben.

Künftig sollten europäische Microlauncher – das sind Mini-Raketen – von der Plattform starten und Satelliten ins All transportieren.