Raubüberfall mit Geiselnahme in Shoppingcenter

Sechs vermummte Männer haben am Mittwochabend ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in Marcon bei Venedig überfallen. Danach nahmen sie vorübergehend eine Verkäuferin als Geisel. Das Einkaufszentrum war gegen 19 Uhr noch voll mit Kunden. Besucher schilderten dramatische Momente.

„Die Täter schrien uns zu, dass ein Raubüberfall im Gange sei und wir weglaufen sollten“, sagte ein Zeuge. Verängstigte Kunden rannten schreiend und ihre Kinder schützend zu den Ausgängen.

Schwer bewaffnet

Die mit Kalaschnikows bewaffneten Räuber hatten es auf ein Juweliergeschäft abgesehen, in dem sich zwei junge Verkäuferinnen befanden. Eine von ihnen wurde von einem der Täter bedroht, während die anderen die zweite Angestellte zwangen, die Vitrinen zu leeren und Schmuck sowie andere Wertsachen in Säcke zu stopfen, berichteten die Justizbehörden.

Verkäuferin flehte Täter an

Um ihre Flucht abzusichern, versuchten die Täter eine Verkäuferin als Geisel mitzuschleifen. Die junge Frau wehrte sich mit aller Kraft, weinte und flehte die Männer an, sie freizulassen.

Die Bande nahm daraufhin die andere Angestellte mit und flüchtete mit ihr zu einem roten Fiat Panda, wo ein Komplize wartete. Nachdem die Räuber die Beute in das Auto geladen hatten, ließen sie die Frau frei. Beide Verkäuferinnen blieben körperlich unverletzt.

Täter auf der Flucht

Die Carabinieri durchsuchten zunächst alle Geschäfte des Einkaufszentrums, um sicherzustellen, dass sich keine Täter mehr darin aufhielten. Unmittelbar danach wurden Durchsuchungen und Kontrollen im ganzen Raum Venedig veranlasst, die bisher zu keinem Ergebnis führten.

Der rote Fiat wurde nicht weit entfernt verlassen aufgefunden – die Bande hatte offensichtlich das Fahrzeug gewechselt, um ihre Flucht fortzusetzen. Der Wert der Beute, der sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen könnte, stand noch nicht fest.