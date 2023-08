Schießerei in kalifornischer Biker-Bar: Mindestens 5 Tote

Bei einer Schießerei in einer Bar im kalifornischen Orange County sind mindestens fünf Personen getötet und weitere sechs angeschossen worden. Das berichtete CBS Los Angeles am Mittwoch unter Berufung auf ungenannte Quellen. KCAL News berichtete, der Schütze sei von Hilfssheriffs niedergeschossen worden, ob er noch am Leben ist, sei aber nicht bekannt.

Die Schießerei hat sich den Berichten zufolge in der traditionellen Biker-Bar „Cook’s Corner“ im zwischen Los Angeles und San Diego gelegenen Trabuco Canyon ereignet, weitere Details waren noch nicht bekannt.

Lesen Sie auch