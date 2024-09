Schiffbrüchiger überlebte an Benzinkanister geklammert im Pazifik

Ein Schiffbrüchiger von den Salomonen hat an einen leeren Benzinkanister geklammert einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang im Südpazifik überlebt.

Wie die Polizei des Inselstaats am Freitag mitteilte, war der 25-Jährige zusammen mit einem anderen Mann in der Hauptstadt Honiara in See gestochen.

In rauer See war ihr Boot dann aber gesunken. Um nicht unterzugehen, leerte der 25-Jährige einen Benzinkanister und benutzte ihn als Schwimmhilfe.

Er wurde schließlich auf einer Insel angespült, die mehr als 30 Kilometer von Honiara entfernt ist. „Menschen aus dem Dorf Kuila haben ihn gesehen und gerettet“, erklärte die Polizei. Sein 54-jähriger Begleiter wurde zunächst noch vermisst. Die Polizei bat alle Seeleute in dem Gebiet, nach ihm Ausschau zu halten.