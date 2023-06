Schnabel in Getränkedose – Storch starb nach Befreiung

Ein mit seinem Schnabel in einer Cola-Dose feststeckender Storch ist in Frankreich nach seiner Rettung gestorben. Nachdem der Vogel etliche Tage nichts habe essen können, sei er zu geschwächt gewesen, berichtete die Zeitung „L’Est Républicain“ am Donnerstag unter Berufung auf das Vogelschutzzentrum, das sich um den Storch gekümmert hatte. Der Storch hatte demnach zu viel Gewicht verloren.

Vor rund zwei Wochen hatte ein Landwirt den Storch in seiner Zwangslage gesichtet und fotografiert. Als er dem Storch helfen wollte, war dieser weggeflogen. In Frankreich hatte es Aufregung um das Tier gegeben. Schüler sichteten den Storch dann am Dienstag im östlichen Teil in Burgund nahe der Stadt Tournus erneut.

Die Feuerwehr rückte mit einer Drohne an, um den Storch zu orten, und fing ihn mit einem Netz ein. Danach konnte dem geschwächten Vogel die Getränkedose vom Schnabel gezogen werden, wegen der er nicht mehr essen und trinken konnte. Letztlich kam die Hilfe aber zu spät.