Schüsse in München – Schütze war 18-jähriger Österreicher

Bei dem erschossenen Schützen von München handelt es sich nach Informationen mehrerer Medien um einen 2006 geborenen österreichischen Staatsangehörigen.

Der junge Mann war demnach in Österreich wohnhaft und soll erst vor Kurzem nach Deutschland eingereist sein, berichtete der Sender WDR am Donnerstag auf seiner Webseite.

Nach Angaben der „Kronen-Zeitung“ war der junge Salzburger mit bosnischen Wurzeln in Österreich bereits als Islamist amtsbekannt.

Der Mann soll beim NS-Dokumentationszentrum in München das Feuer eröffnet haben. Daraufhin wurde er von der Polizei erschossen. Die Motive des Täters waren der Polizei in Bayern zufolge zunächst unklar.

Die Tat geschah am 52. Jahrestag des Olympia-Anschlags von 1972. Damals nahmen palästinensische Terroristen mehrere israelische Sportler als Geiseln. Bei einer dilettantischen Befreiungsaktion der westdeutschen Polizei starben alle Geiseln. Das Dokumentationszentrum befindet sich in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München.