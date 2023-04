Schweres Erdbeben der Stärke 7,0 erschütterte Papua-Neuguinea

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,0 hat am Montag eine abgelegene Region im Nordwesten Papua-Neuguineas erschüttert und mehrere Häuser erschüttert. Berichte über Tote gab es zunächst nicht, es wurde auch keine Tsunami-Warnung für umliegende Gebiete im Pazifik herausgegeben.

Das Beben ereignete sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS in einer Tiefe von 62 Kilometern in der Nähe der Chambri-Seen, einer dünn besiedelten Region in der Provinz East Sepik.

„Wir haben ein paar Häuser verloren, aber zum Glück haben wir kein Menschenleben verloren“, erklärte der Abgeordnete Johnson Wapunai. „Der Chambri-See kocht“, schrieb Wapunai fünf Stunden nach dem ersten Erdstoß.

Es gab demnach immer noch Nachbeben. Schäden gab es auch in einem Klinik-Neubau, der 60 Kilometer vom Zentrum des Bebens entfernt ist, wie auf Fotos eines Arztes zu sehen war.

Ende Februar war die Inselprovinz New Britain im Osten Papua-Neuguineas von einem Erdbeben der Stärke 6,2 erschüttert worden.