Sechs Tote bei privatem Fußballspiel im Park in Mexiko

Bei einem von einer Familie organisierten Fußballspiel in einem Park sind in Mexiko durch eine Schießerei sechs Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden vom Montag ereignete sich die Schießerei am Sonntagabend in einem Wohnviertel der Stadt Atotonilco de Tula im Bundesstaat Hidalgo im Landesinneren.

„Ein bewaffneter Angriff erfolgte auf dem Fußballplatz, auf dem ein sportliches Familientreffen stattfand“, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft. Unter den Toten seien drei Kinder und Jugendliche, zwei weitere Menschen seien verletzt worden.

Augenzeugen zufolge eröffneten mehrere bewaffnete und offenbar betrunkene Männer das Feuer auf die Zuschauer und lösten Panik aus, bevor sie flohen. Zwei Menschen waren sofort tot, vier weitere erlagen im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Im Bundesstaat Hidalgo treiben verschiedene kriminelle Banden ihr Unwesen, die sich auf Diebstahl und Benzinschmuggel spezialisiert haben.