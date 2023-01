Sechsjähriger schoss in US-Schule auf Lehrerin

Ein Sechsjähriger hat am Freitag in einer Volksschule in Newport News im US-Bundesstaat Virginia eine Lehrerin angeschossen und lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Schüler der ersten Klasse die Schusswaffe im Klassenzimmer bei sich gehabt. Es sei noch unklar, wie er in ihren Besitz gekommen sei und inwieweit er sie beherrscht habe. Der Schüler wurde vorerst in Polizeigewahrsam genommen.

„Das war kein versehentlicher Schuss“, sagte der örtliche Polizeichef Steve Drew aber gegenüber lokalen Medien. Er sprach auch von einer „Auseinandersetzung“ im Klassenzimmer . Alle anderen Kinder seien unverletzt und in Sicherheit.

Schuldirektor George Parker zeigte sich „schockiert“ und „entmutigt“. „Wir müssen Waffen von jungen Leute fernhalten“, sagte Parker. „Ich kann den Zugang zu Waffen nicht kontrollieren. Meine Lehrer können den Zugang zu Waffen nicht kontrollieren.“ Der Direktor sagte, dass alle Schulgelände für stichprobenartige Metalldetektor-Durchsuchungen ausgerüstet seien, diese aber am Freitag in der Richneck-Volksschule nicht eingesetzt worden seien.

Die ca. 30 Jahre alte Pädagogin wurde im Spital in der Intensivstation behandelt. Bis zum späten Freitagnachmittag (Ortszeit) habe sich ihr Zustand etwas gebessert, hieß es. Newport News im Südosten von Virginia hat knapp über 185.000 Einwohner.

In den Vereinigten Staaten kommt es immer wieder zu Schussattacken an Schulen. Im vergangenen Mai hatte ein 18-Jähriger im Bundesstaat Texas 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet.