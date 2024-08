Sizilien will Verkauf von Mafia-Souvenirs auf Flughäfen stoppen

Die sizilianische Regionalregierung hat die Betreiber von Flughäfen aufgefordert, den Verkauf von Souvenirs mit Mafia-Bezug zu stoppen. T-Shirts mit dem Konterfei von Marlon Brando im Film „Der Pate“, Feuerzeuge, Tassen, Hauben und andere Souvenirs mit der Aufschrift „Cosa Nostra“ sind dort zum Verkaufsschlager geworden – und sorgen für Wirbel. Nun wollen die Behörden dem Handel einen Riegel vorschieben.

„Der Verkauf von Waren und Souvenirs zum Thema Mafia soll in den Geschäften und Geschäftsbereichen der sizilianischen Flughäfen aufhören“, forderte der regionale Mobilitätsbeauftragte Alessandro Aricò in einem Schreiben an die Betreiber der sizilianischen Airports. „Die Aufrechterhaltung eines würdigen Images frei von den üblichen negativen Stereotypen über Sizilien ist ein Kurs, der auf Flughäfen, dem Ort der ersten Ankunft von Touristen auf unserer Insel, eingehalten werden muss“, betonte Aricó. Mit dem Phänomen des Organisierten Verbrechens sei nicht zu spaßen. Vor allem bei ausländischen Touristen sind T-Shirts mit Mafia-Sujets beliebt, berichteten Medien auf Sizilien.

Lesen Sie auch

Der Bürgermeister der südsizilianischen Stadt Agrigent, Francesco Miccichè, hatte bereits am Donnerstag mit einer Verordnung den Verkauf von Mitbringsel im Mafia-Stil verboten. Die Stadtpolizei soll die Durchsetzung der Maßnahme überwachen. Geschäftsinhaber, die sich nicht an die Vorschrift halten, sollen bestraft werden.