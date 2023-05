Staraufgebot beim Krönungskozert

England bereitet sich auf die Krönung ihres Königs vor: Beim „Krönungskonzert“ am Abend des 7. Mai für Charles III. auf Schloss Windsor werden auch Hollywoodstar Tom Cruise und die tierische Comicfigur „Winnie-the-Pooh“ — man erinnere sich an den Tee mit Queen Elizabeth II. — eine Rolle spielen.

Außerdem kündigten die Veranstalter Auftritte von Popstar Tom Jones, Schauspielerin Joan Collins, Pussycat-Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger, Musiker Steve Winwood und Pianist Lang Lang sowie weiteren Prominenten an.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass unter anderem Take That, Katy Perry, Lionel Richie und Andrea Bocelli teilnehmen werden. Auf dem Konzert mit etwa 20.000 Gästen soll es zudem einen besonderen „Krönungschor“ geben.

Musikalische Genüsse

Wenn am 6. Mai König Charles III. in der Westminster Abbey gekrönt wird, erklingt nicht zuletzt die Stimme von Pretty Yende. Die 38-jährige Südafrikanerin, derzeit an der Wiener Staatsoper in „Manon“ zu erleben, wird als Teil der Krönungszeremonie das neu in Auftrag gegebene Stück „Sacred Fire“ von Komponistin Sarah Class singen.

Allerdings ist Yende nicht der einzige Grund, sich musikalisch auf die Krönung in Westminster Abbey zu freuen, hat der Monarch doch ein breites Programm zur Untermalung des Aktes ausgewählt.

Musical-Altmeister Andrew Lloyd Webber hat eine „Coronation Anthem“ geschrieben, Filmkomponist Patrick Doyle aus Schottland steuert einen Krönungsmarsch bei, während die Waliserin Alis Huws als „offizielle königliche Harfenistin“ mit dem Coronation Orchestra unter Maestro Antonio Pappano spielt. Ebenfalls aus Wales reist Starbassbariton Bryn Terfel an. Und für die Bläserstärke sorgen The State Trumpeters der königlichen Kavallerie und die Trompeter der Royal Air Force.

Dazu jede Menge Chöre, das Hausensemble des Choir of Westminster Abbey, The Choir of His Majesty’s Chapel Royal, der Truro Cathedral Choir und Mädchen des nordirischen Chapel Choir of Methodist College aus Belfast. Und als kleine Verbeugung vor seinem 2021 verstorbenen, auf Korfu geborenen Vater Prinz Philip singt das Byzantine Chant Ensemble griechisch-orthodoxe Musik.