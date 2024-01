Sternsinger bestohlen: Polizei schnappt zwei Verdächtige

Eine rasche Klärung gab es bei einem Diebstahl an Sternsingern, zu dem es am Dreikönigstag in Bayern gekommen ist. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden zwei Männer gefasst und einer von ihnen – ein 25-Jähriger – gab den Diebstahl daraufhin zu.

Er hatte demnach am Dreikönigstag einer Sternsingergruppe in dem zum Allgäu liegenden Ort Ketterschwang rund 300 Euro und Süßigkeiten aus ihrem Bollerwagen gestohlen, als die Kinder ihn zum Singen kurz unbeaufsichtigt an der Straße hatten stehen lassen.

Zu verdanken ist die schnelle Aufklärung einer aufmerksamen Zeugin, wie es weiter hieß. Die Polizei hatte am Wochenende in ihrer ersten Meldung zu dem Fall um Hinweise zu einem weißen VW mit Münchner Kennzeichen gebeten. Dieser war zur Tatzeit in Ketterschwang gesichtet worden.

Die Zeugin habe dann mitgeteilt, bei ihr hätten sich am Dreikönigstag zwei Personen als Kaufinteressenten für einen Gebrauchtwagen vorgestellt. Der Wagen, mit dem sie vorgefahren waren, habe zu dem Aufruf der Beamten gepasst.

Die Zeugin habe die Männer danach nochmals angerufen und um ein weiteres Treffen gebeten. „Die beiden Männer kamen tatsächlich nochmals zu der Zeugin. Dort wurden sie bereits von einer Polizeistreife erwartet“, hieß es. Das den Sternsingern gestohlene Geld wurde laut den Ermittlern im Auto der Männer sichergestellt. Die Spenden würden nun der Diözese Augsburg übergeben. Wermutstropfen der Geschichte: „Die Süßigkeiten waren nicht mehr vorhanden.“