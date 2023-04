T-Rex-Skelett „Trinity“ für 4,8 Mio. Franken versteigert

Ein Zürcher Auktionshaus hat am Dienstag das Skelett des Tyrannosaurus Rex „Trinity“ für mehr als 4,8 Millionen Franken (4,89 Millionen Euro) versteigert. Im Vorfeld war ein höherer Verkaufspreis erwartet worden. Das Skelett ist rund 67 Millionen Jahre alt und 11,6 Meter lang und 3,9 Meter hoch. Es war erst die dritte Versteigerung eines kompletten T-Rex-Skelettes weltweit und die erste, die in Europa stattfand.

Das höchste Gebot bei der Versteigerung im Zürcher Auktionshaus Koller am Dienstag wurde von einem unbekannten Bieter oder einer unbekannten Bieterin am Telefon abgegeben. Der erwartete Verkaufspreis lag nach Angaben des Auktionshauses bei fünf bis acht Millionen Franken (5,10 bis 8,14 Millionen Euro).

Der Name „Trinity“ kommt nicht von ungefähr. Das Skelett wurde aus drei Exemplaren zusammengesetzt, die 2008 bis 2013 in den Hell Creek- und Lance Creek-Formationen in den US-Staaten Montana und Wyoming ausgegraben worden waren. Original sind etwas mehr als 50 Prozent der Knochen, was gemäß Auktionskatalog einem guten Wert entspricht.