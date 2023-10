Taxifahrer streiken in ganz Italien

Taxifahrer sind am Dienstag in ganz Italien in den Streik getreten. Sie protestierten gegen Liberalisierungsmaßnahmen der Regierung unter Premierministerin Giorgia Meloni.

Die Taxler wehren sich gegen Pläne der Regierung, die Zahl der Taxilizenzen für die Hauptstädte der Regionen, für Großstädte und Gemeinden mit internationalen Flughäfen um bis zu 20 Prozent zu erhöhen. Die Gemeinden können zusätzliche befristete Taxikonzessionen für maximal 12 Monate erteilen.

Wegen des Taxistreiks zu einer für den Fremdenverkehr starken Zeit kam es in ganz Italien zu Unannehmlichkeiten für Touristen. Die italienischen Städte sind seit einiger Zeit mit dem Problem konfrontiert, dass es zu weige Taxis gibt. Die Taxifahrer sind seit jeher eine einflussreiche Berufsgruppe, die sich gegen Liberalisierungsmaßnahmen stemmt.

In Italien war es am Montag zu einem landesweiten Streik im öffentlichen Nahverkehr gekommen, zu dem die Gewerkschaftsverbände aufgerufen hatten.

Der Streik wurde ausgerufen, um die Erneuerung der Kollektivverträge und deren Anpassung an die Inflation zu verlangen. Gefordert wurden auch die Einführung eines Mindestlohns in Italien sowie die Eindämmung der Energiekosten und die Einfrierung der Preise von Grundnahrungsmitteln.