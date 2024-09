Teenager soll 80-Jährigen in Park getötet haben

In Großbritannien schlägt ein weiterer Fall von Jugendgewalt hohe Wellen: Einem 14-Jährigen wird vorgeworfen, einen 80-jährigen Mann getötet zu haben, der seinen Hund in einem Park ausführte. Am Donnerstag erschien der Teenager vor einem Jugendgericht in Leicester. Ihm wird von der Anklage Mord vorgeworfen.

Der Angriff auf den 80-Jährigen hatte sich am vergangenen Wochenende in Braunstone nahe Leicester ereignet. Nach Polizeiangaben erlitt der Mann dabei laut ersten Obduktionsergebnissen Verletzungen im Halsbereich, die zu seinem Tod führten.

Vier weitere Minderjährige – eine 14-Jährige sowie ein Bub und zwei Mädchen im Alter von zwölf Jahren – waren in Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Mord vorübergehend festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

In Großbritannien hatten es zuletzt mehrere Fälle von Jugendgewalt gegeben. Im vergangenen Jahr wurde eine Reihe von Teenagern wegen Mordes und Totschlags verurteilt; zuletzt wurden dutzende Minderjährige wegen ihrer mutmaßlichen Teilnahme an migrantenfeindlichen Ausschreitungen im vergangenen Monat angeklagt.