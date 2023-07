Tennisballgroße Hagelkörner bei Unwetter – Verletzte

Die norditalienische Region Venetien ist am Mittwochabend von schweren Unwetter heimgesucht worden. Betroffen war unter anderem die Gemeinde Montebelluna in der Provinz Treviso, die vor allem für die Produktion von Prosecco bekannt ist.

Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen verursachten schwere Schäden, meldeten die Behörden am Donnerstag. Nach Angaben des Präsidenten der Region Venetien, Luca Zaia, wurden wegen des Hagels 110 Personen verletzt.

Lesen Sie auch

Auf den Straßen geparkte Autos waren schwer beschädigt. Die Feuerwehr in Venetien war die ganze Nacht auf Donnerstag aufgrund des schweren Unwetters im Großeinsatz. Rettungskräfte aus Venedig, Treviso, Padua, Vicenza und Verona waren damit beschäftigt, umgefallene Bäume von den Straßen zu entfernen. Außerdem mussten die Helfer auch Dächer absichern. Zaia dankte den Rettungskräften für ihren unermüdlichen Einsatz.

Die Unwetterwelle hat auch im Trentino große Schäden angerichtet, vor allem in den Wäldern. Besonders betroffen war das Fassatal. Die Mitarbeiter des Forstdienstes standen mit Säuberungsarbeiten und der Räumung der Straßen im Dauereinsatz. Bereits am Dienstag hatten Unwetter in den Wäldern des Südtiroler Pustertals schwere Schäden angerichtet.